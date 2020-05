TEHERAN (dpa-AFX) - Teheran hat eine Forderung der USA nach Verlängerung des UN-Waffenembargos gegen den Iran als "dumme Bemerkung" gewertet, die man ignorieren werde. "Dumme Bemerkungen seitens der Amerikaner sind ja nichts Neues", sagte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag laut Nachrichtenagentur Isna. "Besonders, wenn sie von Leuten kommen, die empfehlen, Desinfektionsmittel zu trinken, um sich nicht mit dem Corona-Virus zu infizieren."



Sarif bezog sich besonders auf einen geplanten Vorstoß der USA im Zusammenhang mit der Resolution 2231, in der der UN-Sicherheitsrat sich hinter das Wiener Atomabkommen von 2015 gestellt hatte. Gemäß der Resolution würde das UN-Waffenembargo im Oktober 2020 auslaufen. Die USA wollen es aber verlängern. Sarif erklärte nun, die USA seien im Mai 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hätten daher bezüglich der UN-Resolution 2231 auch nichts mehr zu sagen.



Das Wiener Abkommen des Irans mit der sogenannten 5+1 Gruppe - China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA - sollte Teheran am Bau einer Atombombe hindern und zugleich seine wirtschaftliche Isolation beenden. Nach ihrem Ausstieg vor zwei Jahren verhängten die USA einseitig neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Schäden begann der Iran ein Jahr nach dem US-Ausstieg ebenfalls, sich nicht mehr an die Auflagen zu halten.



In den letzten 12 Monaten hat der Iran mehr Uran angereichert als erlaubt und den erlaubten Grad der Urananreicherung mit schnelleren Zentrifugen überschritten. Präsident Hassan Ruhani sagte zu, der Iran werde vollständig das Abkommen wieder einhalten, sobald die Sanktionen aufgehoben seien. Andernfalls könne Teheran nicht nur selbst aus dem Deal aussteigen, sondern auch aus dem Atomwaffensperrvertrag./str/fmb/DP/fba

