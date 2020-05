NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das erste Quartal des Zahlungsdienstleisters habe umsatz- und gewinnseitig die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Anleger wollten zunächst die offenen Fragen zu den vergangenen Geschäftsjahren geklärt wissen, bevor sie sich wieder auf das laufende Geschäft konzentrierten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:55 / BST



DE0007472060

