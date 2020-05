FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1250 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TUI PRICE TARGET TO 260 (930) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1015 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1735 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 555 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HSBC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 390 (430) PENCE - CANACCORD CUTS SAGE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 710 PENCE - CITIGROUP CUTS STAGECOACH TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 49 (200) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AVAST PRICE TARGET TO 550 (465) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7000 (6600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 1460 (1545) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 1500 (1575) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1380 (1000) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES KINGFISHER TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 180 (150) PENCE - HSBC RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 260 (270) P - INVESTEC RAISES METRO BANK PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 90 (100) PENCE - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7399 (6670) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 7535 (7310) PENCE - UNDERPERFORM - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 360 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 750 (1000) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6000 (7000) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 505 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS TUI PRICE TARGET TO 4.20 (5) EUR - 'NEUTRAL' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7250 (6625) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1920 (1900) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

