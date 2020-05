Nexway führt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 3,9 Mio. mit Bezugsfrist vom 18. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 durchDGAP-News: Nexway AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung Nexway führt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 3,9 Mio. mit Bezugsfrist vom 18. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 durch14.05.2020 / 11:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Nexway AG: Nexway führt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 3,9 Mio. mit Bezugsfrist vom 18. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 durchWERBUNG!14. Mai 2020, Karlsruhe - Wie bereits Ende April 2020 bekanntgegeben, hat der Vorstand der Nexway AG, einem an der Börse Frankfurt notiertem E-Commerce-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Karlsruhe (Ticker: NWAY, ISIN: DE000A2E3707), mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht für die derzeitigen Aktionäre beschlossen. Das öffentliche Angebot im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung erfolgt prospektfrei. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am heutigen Tage die Veröffentlichung des für das öffentliche Angebot erforderlichen Wertpapierinformationsblattes gestattet.Den derzeitigen Aktionären werden 653.765 neu auszugebende Namensstammaktien der Nexway AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 zum Bezugspreis von EUR 6,00 pro Aktie zum Bezug angeboten werden. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung beträgt bei vollständiger Platzierung rund EUR 3,9 Mio.Aktionäre der Gesellschaft haben in der Zeit vom 18. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 (jeweils einschließlich) die Möglichkeit, ihr Bezugsrecht über ihre Depotbank auszuüben. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:1, d.h. eine von einem Aktionär gehaltene Aktie berechtigt zu einem Bezug einer neu ausgegeben Aktie. Ein entsprechendes Bezugsangebot wird am 15. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlich werden.Das Wertpapierinformationsblatt ist auf der Internetseite der Nexway AG unter https://www.nexway.com/de/capital-increase-2/ veröffentlicht und steht dort zum Download bereit.Der Emissionserlös soll als zusätzliches Eigenkapital zur Finanzierung der weiteren Expansion verwendet werden.Kontakt Norman Hansen (CEO) 49(0)721/96458-0 investors@nexway.com14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Nexway AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: investors@nexway.com Internet: https://www.nexway.com ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1044919Ende der Mitteilung DGAP News-Service1044919 14.05.2020