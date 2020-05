Berlin (ots) - Die firmeneigene Kommunikations-Plattform von DrSmile steht ab sofort allen Zahnärzten und Kieferorthopäden in Deutschland und Österreich zur kostenlosen Nutzung frei, um digital weiterhin persönlichen Arzt-Patientenkontakt effizient und sicher zu ermöglichen.DrSmile, der europäische Branchenführer für moderne Zahnkorrekturen, gibt ab sofort allen Zahnärzten und Kieferorthopäden in Deutschland und Österreich kostenlosen Zugang zu seiner firmeneigenen digitalen Telemedizin-Plattform. Die selbstentwickelte und DSGVO-konforme DrSmile-Plattform ermöglicht es Zahnärzten und Kieferorthopäden direkt mit ihren Patienten zu interagieren und so etwa Voruntersuchungen, klinische Nachsorge oder Besprechungen digital zu gestalten, inklusive Video-Chat-Funktion. Interessierte Zahnärzte, Praxen und Klinik-Ketten (DSOs) können sich ab sofort kostenlos registrieren (https://welcome.drsmile.de/teledentistry/) .DrSmile unterstützt die zahnmedizinische Gemeinschaft außerdem weiterhin mit FFP2/KN95-Schutzmasken, so dass die Zahnärzte über die notwendige persönliche Schutzausrüstung verfügen, die für eine sichere Patientenbehandlung in der Praxis benötigt wird. Kürzlich hat DrSmile bereits Tausende von Schutzmasken an die Berliner Charité gespendet. "Viele Zahnärzte sind mit dringend notwendiger Schutzausrüstung stark unterversorgt und haben keine geeigneten Möglichkeiten, um digital mit ihren Patienten zu interagieren", beschreiben die DrSmile Gründer Christopher von Wedemeyer und Jens Urbaniak die Situation."In den letzten drei Jahren haben wir umfangreiche Expertise in der Telemedizin aufgebaut und sind nun in der Position, der zahnmedizinischen Gemeinschaft unsere Ressourcen und unsere digitale Plattform zur Verfügung zu stellen. Wir möchten Zahnärzte unterstützen und ihnen die Instrumente zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um ihren Praxisbetrieb fortzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten."DrSmile stellt seine Telemedizin-Plattform zur Verfügung, so dass Zahnärzte und Kieferorthopäden unter anderem Voruntersuchungen, klinische Nachsorge oder Besprechungen auf eine effiziente Art und Weise digital durchführen und einen sicheren Kontakt mit den Patienten aus der Ferne gewährleisten können, wodurch das Risiko von Infektionen durch COVID-19 verringert wird. Alle Zahnärzte und Kieferorthopäden in Deutschland und Österreich können die firmeneigene Plattform auf unbestimmte Zeit kostenlos nutzen können, um mit ihren Patienten zu kommunizieren.Um Zahnärzte und Kieferorthopäden auch nach der COVID-19-Epidemie zu unterstützen, stellt das Unternehmen weiter seine umfangreiche Marketingexpertise interessierten Zahnärzten und Kieferorthopäden zur Verfügung - und bietet diesen so die Möglichkeit, mit neuen Patienten in Kontakt zu treten, die an einer Behandlung mit Alignern interessiert sind. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat das DrSmile-Netzwerk für Zahnärzte und Kieferorthopäden mit mittlerweile über 50 Standorten mehr als 15.000 behandelten Patienten bei der Zahnbegradigung mittels durchsichtiger Aligner begleitet. Weitere Informationen über die Telemedizin-Plattform von DrSmile erhalten Sie unter https://welcome.drsmile.de/teledentistry (https://welcome.drsmile.de/teledentistry/).Über DrSmile- Marktführer und Pionier im Bereich durchsichtiger Zahnschienen auf dem deutschen Markt- Seit Gründung über 15.000 erfolgreiche Zahnschienen-Behandlungen begleitet- 2017 in Berlin von Christopher von Wedemeyer und Jens Urbaniak gegründet- Mittlerweile über 200 Mitarbeiter- Über 50 Praxis-Standorte in Deutschland und Österreich Technische Leitung & Umsetzung:Christopher von Wedemeyer, Gründer & CEOUsman Zafar, Senior Software Engineerund das gesamte DrSmile Tech-TeamPressekontakt:HOSCHKE & Consorten Public RelationsAnn-Kristin SchmidtTel: 040- 36 90 50 33pr@drsmile.deOriginal-Content von: DrSmile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135184/4596925