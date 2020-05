Huawei muss ein weiteres Jahr ohne US-Handelsbeziehungen und Google-Dienste auskommen. US-Präsident Donald Trump hat die US-Sanktionen gegen China am Mittwoch per Dekret bis 2021 verlängert. Vor etwa einem Jahr hatte Präsident Trump dem US-Handelsministerium neue Instrumente an die Hand gegeben, um die nationale Sicherheit zu schützen und ausländische Telekom-Anbieter auszubooten. US-Firmen, die mit Unternehmen Handel betreiben wollen, die auf einer Entity-Liste (Schwarze Liste) stehen, müssen eine spezielle Lizenz beantragen. Diese Auflagen sollen nun bis Mai 2021 gelten...

Den vollständigen Artikel lesen ...