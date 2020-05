MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts eines "substanziellen Rückgangs" der Steuereinnahmen wegen der Corona-Krise hat CSU-Chef Markus Söder die Forderung nach einem großen Konjunkturprogramm bekräftigt. Jeglichen Steuer- oder Abgabenerhöhungen erteilte der bayerische Ministerpräsident eine Absage. "Ganz im Gegenteil" werde man sich auf Bundesebene für ein "nachhaltiges Konjunkturprogramm" einsetzen, sagte Söder am Donnerstag in München. Ergänzend zu einem Bundesprogramm werde man auch schauen, was man danach speziell in Bayern noch machen könne.



Die Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen sollte noch am Donnerstag vorgelegt werden./ctt/cor/bsj/DP/mis

