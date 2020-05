NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT13. Mai 2020 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA UND TORONTO, ONTARIO, KANADA - Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSXV: CTS) (FWB: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), ein hybrider Anbieter von softwarebasierten IT-Lösungen (IT Solutions Provider), freut sich, seine Finanzergebnisse für den dreimonatigen Zeitraum zum 31. März 2020 bekannt zu geben. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich alle Zahlen in kanadischen Dollar.Aktuelle Eckdaten- Die Einnahmen im 1. Quartal stiegen gegenüber dem Vorjahr um 42 % auf 241,5 Millionen $- Der Bruttogewinn erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 47 % auf 54,8 Millionen $ und die Margen stiegen von 21,8 % im letzten Jahr auf 22,7 %- Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) erhöhte sich von 8,5 Millionen $ im Vorjahr auf 11,0 Millionen $- Übernahme der Firma P.C.D. Solutions, die auf Lösungen für die Unternehmensarchitektur (ESA), Lager- und Informationsverwaltung, Virtualisierung und Cloud, Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung spezialisiert ist- Eröffnung einer Vertriebs- und Technikniederlassung in Toronto- Abschluss einer überzeichneten Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 8,27 Millionen $- Erreichen der Zertifizierung "VMWare Master Services Competency" für Netzwerkvirtualisierung- Bestellung von Carl Smith zum Chief Financial Officer- Einführung der Technologielösung "Cisco Virtual Care"- Auszeichnung mit dem "2020 IBM Business Unit Excellence Award"- Ehrung als "Red Hat Rising Star Partner of the Year" durch Red Hat Inc.- Ankündigung einer "Preferred Partnership" mit Trek10, die eine Erweiterung von AWS-Diensten und Know-how zugunsten der Converge-Kunden ermöglicht"Ich möchte zuallererst die unglaubliche Leistung würdigen, die unser Führungsteam und unsere Mitarbeiter, gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten, vollbracht haben. Es ist ihnen trotz der extrem schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund der COVID-19-Pandemie gelungen, uns ein weiteres Quartal mit enormen Umsatzzuwächsen zu bescheren und sowohl den Bruttogewinn als auch das bereinigte EBITDA zu steigern", freut sich Shaun Maine, Chief Executive Officer von Converge Technology Solutions. "Der Übergang zur Arbeit im Homeoffice hat den digitalen Wandel bei unseren Kunden beschleunigt und zu einer Steigerung der rekurrierenden Einnahmen aus Cloud- und Softwarediensten und -lösungen geführt. Die ‚neue Normalität', die wir alle derzeit durchleben, zeigt uns, dass Anbieter von Hybrid IT-Leistungen besser in der Lage sind, in einem Umfeld, in dem Organisationen und Regierungen verstärkt zu cloudbasierten Lösungen übergehen, den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden."Herr Maine weiter: "Durch die Umsetzung unserer Übernahmestrategie in den vergangenen Jahren konnten wir uns ein nationales Standbein in Kanada und den Vereinigten Staaten schaffen, das uns die nötige Flexibilität verleiht, auf die Bedürfnisse unserer Kunden mit branchenführenden Lösungen zu reagieren. Die Partnerschaften mit unseren Verkaufspartnern wie IBM/RedHat, Cisco und VMware sichern Converge in Zeiten des Wandels eine Vorreiterrolle bei den Kunden. In den ersten Monaten des Jahres 2020 wurden wir von diesen Organisationen auch öffentlich geehrt und erhielten unter anderem die Auszeichnung ‚Red Hat Rising Star of the Year' und den ‚IBM Excellence Award' für unsere Praxiskompetenz auf dem Gebiet der Analytik."Herr Maine fügt hinzu: "Daneben gilt unser Augenmerk vor allem der Entwicklung unserer eigenen Technologie, der wir uns insbesondere innerhalb unserer Firma Becker-Carroll widmen. Ich bin unglaublich stolz darauf, die Lancierung unserer Plattform 'Converge TrustBuilder' ankündigen zu können. Diese Plattform wurde entwickelt, um öffentlichen Einrichtungen eine sichere und transparente Möglichkeit für die Online-Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Über diese faszinierende Initiative werden wir in den kommenden Wochen noch genauer berichten."Telefonkonferenz über das erste QuartalDas Unternehmen wird eine Telefonkonferenz hinsichtlich der vierteljährlichen Ausführungen des Managements abhalten, danach können Fragen gestellt werden.Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Details zur Einwahl finden Sie untenstehend.Details zur Telefonkonferenz:Datum: Donnerstag, 14. Mai 2020Uhrzeit: 8:30 Uhr ET (14:30 Uhr MEZ)Einwahlnummern für Teilnehmer:Telefonnummer lokal und international: (+1) 416 764 8609Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0605Deutschland: 08007240293Vereinigtes Königreich: 08006522435Konferenz Nr.: 60564007Nummern für Abruf der Aufzeichnung:Toronto (+1) 416 764 8677Gebührenfrei in Nordamerika: (+1) 888 390 0541Passwort: 564007Verfall: Donnerstag, 21. Mai 2020, 23:59 UhrZusammenfassung der Einzelabschlüsse (Konzernabschluss)(Tausend Dollar)Für die drei Monatezum 31. März20202019Umsatzerlöse241.525170.601Umsatzkosten186.690133.394Bruttogewinn54.83537.207Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten46.74129.646Ertrag vor dem Folgenden:8.0947.561Abschreibungen5.4012.608Finanzaufwand, netto5.4993.381Transaktionskosten4023.178Sonstige Aufwendungen (Einnahmen)(1.619)234Nettoverlust vor Steuern(1.589)(1.840)Ertragsteueraufwand (-rückzahlung)(173)1.055Nettoertrag (-verlust)(1.416)(2.895)Kursgewinn (-verlust) bei Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe1.69933Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis(3.115)(2.928)Bereingtes EBITDA11.0448.453Bereinigtes EBITDA (eine nicht IFRS-konforme Bewertungsmethode)Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) entspricht dem bereinigten Nettoverlust oder Nettoertrag abzüglich Abschreibungen, Zinsen und Finanzaufwand, Wechselkursgewinnen und -verlusten, Einkommenssteuerabgaben und Sonderaufwendungen in Verbindung mit Übernahme- und Umstrukturierungskosten. Das Unternehmen verwendet das bereinigte EBITDA, um den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens zu bieten und so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens zu lenken, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Finanzbewertungskriterien ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Anleger und andere beteiligte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig auf nicht IFRS-konforme Bewertungskriterien zurückgreifen. Die Unternehmensführung verwendet nicht IFRS-konforme Bewertungskriterien auch, um einen Vergleich der betrieblichen Performance zwischen den einzelnen Perioden zu ermöglichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und zu bewerten, ob die Anforderungen im Hinblick auf Investitionen und Working Capital erfüllt werden können.Das bereinigte EBITDA ist keine gemäß den IFRS-Richtlinien anerkannte, definierte oder standardisierte Bewertungsmethode. Die vom Unternehmen gewählte Definition des bereinigten EBITDA wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit von jener anderer Firmen unterscheiden; ein Vergleich ist daher nur begrenzt möglich. Das bereinigte EBITDA sollte nicht isoliert betrachtet und nicht anstelle der Bewertungskriterien gemäß den IFRS-Richtlinien verwendet werden. Die Anleger werden aufgefordert, die Finanzberichte und veröffentlichten Dokumente in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Es wird davor gewarnt, nicht IFRS-konforme Bewertungskriterien überzubewerten. Diese sollten in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-konformen Bewertungskriterien betrachtet werden. Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA auf die am ehesten vergleichbaren IFRS-konformen Bewertungskriterien abgestimmt wie folgt:Für die drei Monate zum 31. März20202019Nettoverlust vor Steuern$ (1.589)$ (1.840)Finanzaufwand5.4993.381Abschreibungen5.4012.608in Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen1.434906Kursverlust (-gewinn) bei Währungsumrechnung(1.640)220Sonderaufwand1.9393.178Bereinigtes EBITDA$ 11.044$ 8.453Über ConvergeConverge Technology Solutions Corp. kombiniert Innovationsakzeleratoren und grundlegende Infrastrukturlösungen, um Kunden erstklassige Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen baut eine Plattform für regional ausgerichtete hybride IT-Lösungsanbieter auf, um deren Fähigkeit zu verbessern, Multi-Cloud-Lösungen sowie Blockchain-, Resilienz- und Betreiberdienstleistungen bereitzustellen, sodass Converge in der Lage ist, die Geschäfts- und IT-Probleme anzugehen, mit denen öffentliche und private Unternehmen heutzutage konfrontiert sind.Nähere Informationen erhalten Sie über:Carl SmithChief Financial OfficerConverge Technology Solutions Corp.E-Mail: investors@convergetp.comTel: 416-360-1495Virtus Advisory GroupService für AktionäreE-Mail: converge@virtusadvisory.comTel: 416-644-5081Zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen") gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen hinsichtlich Converge und dessen Geschäfts. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "budgetiert", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "könnten", "würden" oder "werden"), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Sofern keine entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht, wird Converge keine zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren, falls sich die Ansichten, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren ändern sollten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind.Eine detaillierte Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, mit denen das Unternehmen sowie seine Geschäfte und Betriebe konfrontiert sind, entnehmen Sie bitte den auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Profil des Unternehmens eingereichten Unterlagen, einschließlich der aktuellen Annual Information Form, der entsprechenden Management's Discussion and Analysis und der Jahres- und Quartalsabschlüsse des Unternehmen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer es besteht eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. 