LONDON (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Prudential glaubt weiterhin an das eigene langfristige Wachstum, von dem im ersten Quartal aber wenig zu sehen war. Wegen der Pandemie sei das Neugeschäft (APE) in Asien in den ersten drei Monaten des Jahres um 24 Prozent auf 986 Millionen US-Dollar gefallen, teilte das Unternehmen mit. Außerhalb Chinas und Hongkongs sei das APE aber um 1 Prozent gewachsen. Das zweite Quartal werde wegen der Corona-Krise schwierig bleiben.

May 14, 2020 05:32 ET (09:32 GMT)

