Die Deutsche Telekom hat am Donnerstag Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2020 veröffentlicht. Corona hat dem Zahlenwerk nur bedingt geschadet: Die Deutsche Telekom hat im 1. Quartal mehr verdient als im Vorjahresquartal und hält an ihren Jahresprognosen fest. Warum Anleger sich die "T-Aktie" greifen, warum der Titel langfristig interessant ist und welche Strategie jetzt überzeugt. Es ist ein freudiger Auftakt in die Handelssitzung: Am Donnerstagmorgen verteuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...