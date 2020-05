GBPCHF setzt sich mit dem Bruch des Korrekturtrends in Szene, AUDCAD versucht sich an einem starken Widerstand und AUDCHF gerät am Trendhoch ins Straucheln. GBPCHF beendet seine Korrektur Tickmill-Analyse: GBPCHF beendet seine Korrektur GBPCHF hat die mit dem Abprall vom Widerstand um 1,22000 CHF gestartete Abwärtswelle im gestrigen Handel unter die Unterstützung am Tief des vorangegangenen Aufwärtstrends ausgedehnt. Damit gilt die korrektive Gegenbewegung zum Preisrutsch auf das Jahrestief bei ...

