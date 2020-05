BERLIN (Dow Jones)--Bei einer Videokonferenz von Bund, Autowirtschaft und Gewerkschaften am heutigen Abend soll es um mögliche Hilfen für die Automobilwirtschaft gehen. An der "Arbeitsgruppe für konjunkturbelebende Maßnahmen", die infolge des Autogipfels Anfang Mai mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegründet wurde, nimmt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) als Leiter teil, teilte sein Ressort mit. Die Gruppe soll bis Anfang Juni ein Konzept für Konjunkturhilfen erarbeiten, um damit den nächsten Autogipfel vorzubereiten.

"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in fast allen Branchen der Wirtschaft spürbar", erklärte Altmaier. "Das gilt auch für die deutsche Automobilindustrie mit ihren über 800.000 Beschäftigten. Wir wollen, dass die Menschen Arbeit haben und der Wohlstand wieder wächst."

Die deutschen Autobauer, deren Spitzenverband VDA als auch die Auto-Länder fordern dazu Abwrack- oder Kaufprämien - auch für Verbrenner und Dieselmotoren. Das lehnen Kritiker ab und fordern nur Zuschüsse für Elektroautos. Altmaier betonte, es sei "entscheidend, dass unsere Maßnahmen allen in Deutschland zugutekommen". Zudem liege ein Fokus "auf einem Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien".

An der Arbeitsgruppe nehmen neben dem VDA und der IG Metall die Ressorts Finanzen, Verkehr, Arbeit und das Bundeskanzleramt teil. Um den Strukturwandel in der Automobilindustrie politisch zu flankieren und zu unterstützen, richtet das Wirtschaftsministerium zudem einen "Transformationsdialog Automobilindustrie" ein. Im Zentrum sollen dabei die Themen stehen, die für eine erfolgreiche Transformation insbesondere von kleinen und mittleren Zulieferunternehmen in den regionalen Automobilclustern wichtig sind.

