FRANKFURT (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Systems hat von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) einen Auftrag über rund 170 Millionen Euro in zehn Jahren erhalten. T-Systems betreibt dafür Software für die SBB, darunter Web- und Cloud-Anwendungen, Mobile Apps sowie geographische Informationssysteme, wie der IT-Dienstleister mitteilte. Dafür baut T-Systems Multimedia Solutions in Dresden eine neue Abteilung mit rund 100 Mitarbeitern auf. Sie betreuen insbesondere die Anwendungen in den Vertriebs- und Servicesystemen, die sich an Kunden und Partner richten. Dazu übernehmen die Experten die bestehenden Applikationen oder entwickeln sie neu.

May 14, 2020 06:32 ET (10:32 GMT)

