Sonntag, 17. Mai 2020, 16.30 Uhrplanet e. pandemie - Wie die Tierwelt sich verändertFilm von Franca Leyendecker und Kathi LiesenfeldDie Welt steht still. Die Natur kann sich erholen. Auf den erstenBlick hat der Lockdown positive Folgen für die Umwelt. Aber geht esder Tierwelt wirklich besser als vor der Corona-Krise?Nicht nur wir Menschen erleben in der Corona-Krise einen Wandel,sondern auch die Tierwelt. Leere Zoos und Nationalparks, dafür volleWälder. Was kommt den Tieren dabei wirklich zugute, und wo tauchenneue Probleme auf?Teneriffa im Dornröschenschlaf. Die Kanareninsel zählt jedes Jahrknapp sechs Millionen Besucher. Doch jetzt ist alles dicht.Normalerweise drängen sich im Süden der Insel die Ausflugsschiffe.Zurzeit ist kein einziges unterwegs. Der Meeresbiologe Michael Sealeywill herausfinden: Wie wirkt sich dieser Lockdown auf die Tiere imOzean aus? Er wird schnell fündig. Die Delfine scheinen die neue Ruhezu genießen. Sie kommen viel näher an die Küste heran als sonst. Nurzehn Minuten musste er mit seinem Segelboot aufs Meer hinausfahren.Die Tiere weichen dem Boot noch nicht einmal aus. Auch die Fischeprofitieren. Weil so viele Restaurants geschlossen haben, ist derFischfang weltweit zurückgegangen. In China und Westafrika werden 80Prozent weniger Fisch gefangen als vor der Pandemie. Die Beständeerholen sich.Mehrere Tausend Kilometer entfernt kämpft der bekanntesteNationalpark Afrikas ums Überleben. Der Serengeti Nationalpark istnormalerweise ein beliebtes Reiseziel für Safari-Urlauber. Sobeliebt, dass die Natur des Parks durch die Masse an Touristen inBedrängnis geriet. Jetzt herrscht überall Leere. Die Tiere haben sozwar die Möglichkeit, sich endlich einmal ungestört zu bewegen.Aber die Leere bringt auch Gefahren mit sich: Die Wilderei und dasillegale Abholzen von Bäumen im Schutzgebiet nimmt zu, denn dieMenschen vor Ort suchen verzweifelter denn je nach einerEinnahmequelle. Gleichzeitig fehlt dem Park Geld, um die dringendbenötigten Ranger zu bezahlen. Keine Touristen, kein Geld, keinestaatliche Unterstützung - Christof Schenck von der ZoologischenGesellschaft befürchtet, dass der Natur- und Tierschutz in Tansaniaund in vielen anderen Ländern durch die Corona-Krise auf der Agendaganz nach unten rutscht.Andrang dagegen in unseren Wäldern: Sie sind so gut besucht wie nie.Für Förster Götz von Bülow sind das nicht unbedingt gute Nachrichten.Er macht sich Sorgen, dass die Tiere im Wald durch den Ansturm derMenschen während der Brutsaison nicht genügend Ruhe finden. Beiseinem Rundgang versucht er, die Menschen zur Vernunft zu ermahnen,und spricht rücksichtslose Waldbesucher an.Offenbar scheinen viele Menschen ein neues Gefühl für die Natur zuentwickeln. Arnulf Köhncke, Experte für Wildtierhandel beim WWF,sieht etwa schon jetzt ein neu erwachtes Interesse am Artenschutz.Aber kann dieses Interesse auch in Taten umgesetzt werden?"planet e. pandemie" ist als sechsteilige Sonderausgabe derUmweltdokureihe angelegt und beleuchtet weltweit verschiedensteAuswirkungen und Hintergründe der Corona-Krise.