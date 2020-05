Facebook hat sich in der Corona-Krise als sehr innovatives Unternehmen entpuppt, welches die Gunst der Stunde nutzt, um Geld in die Hand zu nehmen und seine Marktposition weiter auszubauen. Laut dem Nachrichtensender CNBC baut Facebook in Kooperation mit anderen Unternehmen nun ein massives Unterseekabel um Afrika, damit mehr als 1,3 Milliarden Einwohner des Kontinents Zugang zum Internet bekommen. Das Projekt wird zusammen mit China Mobile, dem südafrikanischen Konzern MTN, dem französischen Unternehmen ...

