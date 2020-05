Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Donnerstag einem Gesetz zur Eindämmung der Corona-Pandemie und einer Zahlung eines abgabefreien Bonus für Altenpfleger von bis zu 1.500 Euro zugestimmt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, das Gesetz solle helfen, die Fortschritte im Kampf gegen die Infektion zu sichern.

Das Gesetzespaket sieht mehr Corona-Tests und ausgeweitete Meldepflichten vor. Das Gesundheitsministerium kann die gesetzliche Krankenversicherung nun per Verordnung verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen. Damit werden Tests in einem weiteren Umfang als bisher möglich - zum Beispiel auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt.

Verstärkt auf Corona-Infektionen soll im Umfeld besonders gefährdeter Personen getestet werden, wie etwa in Pflegeheimen. Zudem müssen Labore künftig auch negative Testergebnisse melden. Zudem müssen Gesundheitsämter übermitteln, wenn jemand als geheilt gilt.

Der Bundesrat muss in seiner Sitzung am Freitag dem Gesetz zustimmen, damit es in Kraft tritt.

Mit Leugnen bekämpft man das Coronavirus nicht

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Robby Schlund warf der Regierung vor, sie erzeuge "Angst, Hysterie und Depressionen" mit den Massentests und Corona-Auflagen. Spahn wies die Vorwürfe zurück. "Ein Virus wie dieses bekämpft man doch nicht, indem man es leugnet. Was ist denn da die Logik? Wenn wir nicht testen, dann gibt es auch keine Viren? Wie soll denn das funktionieren?", sagte der CDU-Politiker. "Und deswegen machen wir genau das, was jetzt notwendig ist in dieser Phase. Wir weiten noch weiter die Möglichkeit aus, auch zu Lasten der Krankenversicherungen, zu testen in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäuser, auch mit Blick darauf, den öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort zu stärken."

Die Kontroversen um die Corona-Maßnahmen könnten gerne kontrovers geführt werden. Aber sie sollten den Ausgleich und die Balance suchen und nicht zur Spaltung und Polarisierung führen, so Spahn.

Nur einige Länder wollen Pflege-Bonus aufstocken

Teil des beschlossenen Pakets ist auch die steuer- und abgabenfreie Zusatzzahlung von bis zu 1.500 Euro für Pflegekräfte. Die Pflegekassen sollen den Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Sonderleistung von bis zu 1.000 Euro zahlen. Die Bundesregierung hat hier bereits einen höheren Zuschuss in Erwägung gezogen, um die Pflegekassen bei der Finanzierung zu unterstützen. Länder und Arbeitgeber können die Corona-Prämie auf bis zu 1.500 Euro aufstocken. Es ist allerdings noch unklar, ob dies passieren wird. Lediglich von einigen Ländern, wie etwa Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein, wird eine Prämie ins Auge gefasst.

Spahn hat am Donnerstag auch eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge wegen der coronabedingten Zusatzkosten ausgeschlossen. Stattdessen werde der Bundeszuschuss im kommenden Jahr erhöht werden. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen hat bereits vor existentiell bedrohlichen Liquiditätsengpässen wegen der gestiegenen Ausgaben gewarnt. Er fordert, dass für die geplante massive Ausweitung der Corona-Tests der Bundeshaushalt aufkommen soll. Spahn hat für das kommende Jahr einen höheren Bundeszuschuss für die Krankenkassen in Aussicht gestellt.

