FRANKFURT (Dow Jones)--Gea und der Softwarekonzern SAP wollen in einer als strategisch bezeichneten Partnerschaft die Digitalisierung bei dem Anlagenbauer vorantreiben. Damit solle auch die Weiterentwicklung des SAP-Produktportfolios für Engineering-, Technologie- und Industrieunternehmen beschleunigt werden.

Das oberste Ziel ist den Angaben zufolge die Implementierung eines globalen Systems zur Unternehmenssteuerung, das eine vollständige Transparenz über die Unternehmensdaten ermöglichen soll, um Geschäftsprozesse zu vereinfachen, vereinheitlichen und beschleunigen. Technische Basis ist der Umstieg von Gea auf die SAP-Datenbank-Technologie S/4Hana und die Nutzung von cloudbasierten Anwendungen.

Erst am Vortag hatten die Deutsche Börse und SAP ebenfalls eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, die den Angaben zufolge neue Maßstäbe für die Digitalisierung von Prozessen in der Finanzindustrie setzen und als Referenz für eine regulatorisch konforme Nutzung von Cloud-Technologie in einem streng regulierten Umfeld dienen soll.

May 14, 2020 07:58 ET (11:58 GMT)

