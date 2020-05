Neckarsulm (ots) - Lidl bietet in den kommenden Wochen insgesamt rund 32 Millionen Mund-Nasen-Bedeckungen in allen Lidl-Filialen an, solange der Vorrat reicht.Je nach Lieferant und tatsächlichem Anlieferungszeitpunkt kommen die textilen Atemmasken in verschiedenen Ausführungen zeitlich versetzt in die Filialen.- Ab dem 18. Mai 2020 startet der Verkauf von weißen wasserabweisenden, zweilagigen Stoffmasken zum Preis von 1,49 Euro pro Stück. Diese Atemmasken treffen in den nächstenWochen kontinuierlich in den Filialen ein.- Im Mai ist eine Aktion mit weißen dreilagigen Mund-Nasen-Bedeckungen aus Textil des Herstellers van Laack im Fünferpack für 7,99 Euro verfügbar. Die Stoffmasken bestehen aus einer äußeren wasserabweisenden, einer mittleren sowie einer inneren antibakteriellen Schicht.- Weitere Stoffmasken folgen im Juli in verschiedenen Farben und Mustern für die ganze Familie zum Preis von 3,99 Euro pro Stück. Dank einer breiten Halterung am Ohr und nahtlosen Verarbeitunghaben sie einen besonders bequemen Sitz. Alle Stoffmasken sind wiederverwendbar und bei 60 Grad waschbar.Einwegmasken erneut erhältlichVoraussichtlich ab dem 18. Mai verkauft Lidl regional 6 Millionen weitere Mund-Nasen-Bedeckungen zum einmaligen Gebrauch in der 50er-Verpackung für je 33 Euro sowie im Laufe der Woche deutschlandweit 10 Millionen Einwegmasken in der 10er-Verpackung für je 4,99 Euro. Diese bestehen aus drei Lagen hochwertigem Vliesstoff. Das Unternehmen appelliert an jeden Einzelnen, verantwortungsvoll mit der aktuellen Situation umzugehen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4597206