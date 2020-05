NEW YORK (dpa-AFX) - Kritische Worte des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China verstärken die ohnehin wieder stärker hochgekochten Konjunktursorgen der Investoren zusätzlich. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex am Donnerstag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 23 060 Punkte und damit 0,81 Prozent unter dem Vortagesschluss. Damit würde das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer an seine Vortagesverluste anknüpfen. So ging es in der laufenden Woche bereits um rund viereinhalb Prozent abwärts.



Die Furcht vor den Folgen einer möglichen zweiten Corona-Welle sorgte zuletzt für wieder trübere Stimmung an den Börsen. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften der Welt.



Am Donnerstag legte Trump nun in einem Fernsehinterview nach und schloss Nachverhandlungen des Phase-1-Handelsabkommens mit China aus, wenngleich China den Importvereinbarungen aktuell nicht vollständig nachkommt. Damit dürfte Trump früheren Zeitungsberichten aus China entgegentreten, denen zufolge die Führung des Landes Nachverhandlungen erwäge.



Vorbörslich gegen den Trend gefragt sind die Papiere von Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster hat im vergangenen Quartal trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Anleger übertroffen. Besondere Beachtung finden die Zahlen, weil sie mit dem April bereits einen vollen, massiv von der Corona-Krise geprägten Monat enthalten.



Cisco ist stark im Geschäft mit Netzwerk-Technik, bietet aber auch die Videokonferenzlösung WebEx an. Das ist ein boomendes Geschäftsfeld in der Corona-Krise, in der Beschäftigte vieler Unternehmen von Zuhause aus arbeiten. Cisco weitete in der Corona-Zeit die Gratis-Nutzung von WebEx aus - auf diese Weise hatte der Konkurrenzdienst Zoom in den vergangenen Wochen viele neue Kunden gewonnen./mis/ag



