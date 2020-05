Der Sachverständigenrat für Umweltfragen appelliert, den wirtschaftlichen Neustart nach der Corona-Pandemie dafür zu nutzen, die Weichen in Richtung ökologischer Transformation zu stellen. Anlass ist die Veröffentlichung des aktuellen Umweltgutachtens."Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa" hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen sein am Donnerstag veröffentlichtes Umweltgutachten überschrieben. Darin greift der SRU umweltpolitische Themenfelder auf, in denen zum einen großer Handlungsbedarf besteht und die zum anderen vielversprechende Möglichkeiten zum Umsteuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...