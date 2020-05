Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts023/14.05.2020/14:45) - Es wird anders, es wird rein digital, es wird neu - Nach der Premiere 2019 veranstalten der Fachkommunikationsdienstleister Vogel Communications Group und das Fachmedium "Next Industry" auch dieses Jahr das Event "The Future Code". Am 23. und 24. Juni 2020 wird aus dem einstigen Live-Event ein TV Studio: Direkt aus dem Vogel Convention Center werden alle Vorträge und Sessions live übertragen und im Nachgang on demand zur Verfügung stehen. "The Future Code" ist geht über das Format einer reinen Content-Plattform, Expo oder Messe hinaus. Vielmehr bietet der Kongress ein Forum für Industrie-Experten, um aktuelle Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotics, Data und Blockchain zu diskutieren. Zudem beschäftigt sich das Event mit den Auswirkungen dieser Technologien auf Strategien, Geschäftsmodelle, Produktion, Marketing und HR sowie die gesamte Organisation und Unternehmenskultur. Da die Transformationsfähigkeit der Unternehmen über nichts weniger als deren Zukunftsfähigkeit entscheidet, richtet sich die Veranstaltung vornehmlich an CxOs und leitendes Management der Kernbranchen Elektrotechnik, IT, Maschinenbau, Automotive sowie Chemie und Life Sciences. Eingeladen werden zudem ausgewählte Young Professionals und Studenten der Fachrichtungen Wirtschaft, Ingenieurswesen, Informatik, Design und Kommunikation. Zu den Partnern aus Wissenschaft und Forschung zählen die Universität Würzburg sowie die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Als Neuheit wird in diesem Jahr "The Future Code" als Digital-Event stattfinden. Die Vorträge werden live am 23. und 24. Juni 2020 übertragen und können im Nachgang online über die Plattform "Industrial Generation Network" on demand aufgerufen werden. Diese hybride Konferenz im TV-Charakter sorgt für wirkungsvolle, interessante und unterhaltende Formate auf digitaler Basis. "The Future Code" bietet zwei Tage gebündeltes Know-how, Innovationen, Inspiration, Company Insights, Learnings sowie intensives Networking und sorgt für ein Upgrade der Digitalen Transformation. So erhalten die Teilnehmer praktische Ansätze und Fallstudien für ihre Unternehmensstrategie, lernen den unmittelbaren Einsatz der neuesten Tools und Technologien kennen und haben die Möglichkeit, sich von Zuhause aus mit Vordenkern und Experten zu vernetzen. "The Future Code" findet statt am 23./24. Juni 2020. Hochkarätige ReferentInnen berichten von ihren Erfahrungen und geben Einblicke in die Transformationsprozesse ihrer Unternehmen und Organisationen. Dazu zählen u.a.: * Prof. Dr. Dieter Wegener | Vice-President Siemens Corporate Technology | ZVEI-Sprecher "Führungskreis Industrie 4.0" * José Luis Carvalho | Vice President Digital Innovation EMEA | SAP, "The Intelligent Enterprise in the Experience Economy" * Dr. Ralph Wirth | Leiter Digital Innovation Hub | Schaeffler AG * Martin Philipp | Geschäftsführer | Evalanche (SC-Networks GmbH), "B2B Trends 2020 - 2021: New Business - New Marketing - New Culture - 5 Thesen zur Zukunft des B2B Marketings" * Ulrike Meyer | CIDO - Bereichsleitung Digital | Willenbrock Fördertechnik GmbH & Co. KG, "Technik folgt immer der Kultur" * Diana Kinnert | Fakultätsmitglied des European Institute of Exponential Technologies and Desirable Futures Futur/io, Publizistin und Beraterin sowie Politikerin der CDU, "Einsamkeit, Transitivität und agile Infrastruktur" * Prof. Dr. Andreas Knie | Leiter der Forschungsgruppe "Digitale Mobilität" | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Dozent | Technische Universität Berlin, "Mobilität der Zukunft" * Sebastian Schaal | Founder & CEO | Luminovo GmbH, "Me, Myself & AI - Wenn KI zum Betriebssystem wird" Das gesamte und ständig aktualisierte Programm sowie Anmeldung unter: http://www.thefuturecode.de Akkreditierung für Journalisten per Mail an: pressestelle@vogel.de "Next Industry": Das 2017 gegründete Kompendium für die digitale Transformation will Sparringspartner der Industrie sein und seine Leser handlungsfähig in die Welt von morgen führen. Das Fachmedium fungiert als Impulssetzer auf Augenhöhe und nutzt die branchenübergreifende Expertise der Unternehmensgruppe. "Next Industry" ist "Fachmedium des Jahres 2019" in der Kategorie "Beste Neugründung". Das Stammhaus Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200514023

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2020 08:45 ET (12:45 GMT)