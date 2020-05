Mainz (ots) -Freitag, 15. Mai 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerHeimwerker-Challenge - Mick Wewers baut einen GartensesselPastorinnen-Ehepaar bei YouTube - Stefanie und Ellen Radtke imGesprächGebratener Spargel auf Polenta-Nocken - Kochen mit Armin RoßmeierSüdafrika in Corona-Zeiten - Schaltgespräch mit Sandra TheißGast: Nico Santos, MusikerFreitag, 15. Mai 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBundesliga: Re-Start - "Geisterspiele": Wie geht das?Expedition: Berlin-Schäferberg - Spaziergang mit HundBaumfällen in Steillagen - "Knochenjob" im WaldFreitag, 15. Mai 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHeino im Autokino - Rückkehr auf die BühneNeues von Nico Santos - Spaziergang am RheinFreitag, 15. Mai 2020, 23.00 UhraspekteModeration: Jo SchückVerschwörungstheorien in Corona-Zeit - Kein Zurück zur Normalität?Frauen zurück an den Herd? - Wie Corona die Debatte neu belebtClubkultur auf dem Abstellgleis - "Arm, aber sexy" hilft nicht mehrTod durch Hungerstreik - Die türkische Band Grup YorumGäste:Jutta Allmendinger, SoziologinPamela Schobeß, Vorstand Berliner ClubcommissionMusik: Provinz, Band - Mit ihrem aktuellen SongPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4597314