NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Kursverluste an führenden Aktienmärkten in Europa und die Aussicht auf einen schwachen Handelsauftakt an der New Yorker Wall Street.



An den Finanzmärkten rückte die Sorge vor steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie und einer zweiten Infektionswelle wieder in den Vordergrund. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft dem Land vor vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben.



Zudem stützte ein erneuter starker Zuwachs bei der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe die Kurse der Festverzinslichen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge um knapp drei Millionen und damit stärker als erwartet gestiegen.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,31 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 10/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 19/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,29 Prozent./jkr/jsl/he

