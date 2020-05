Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta032/14.05.2020/15:22) - Halbjahreszahlen Edel SE & Co. KGaA: Umsatz leicht gestiegen, Ergebnis unter Vorjahr - Konzernumsatz stieg um 3% auf 111,4 Mio. Euro - EBITDA (-2%) nahezu konstant - EBIT (-6%) und Halbjahresüberschuss (-6%) unter dem Vorjahr - Halbjahresüberschuss nach Minderheiten i.H.v. 2,6 Mio. Euro (-8%)



Hamburg, 14.05.2020



Die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Hamburger Mediengruppe Edel SE & Co. KGaA (WKN 564950) hat im ersten Halbjahr 2019/20 (01.10.2019 - 31.03.2020) im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (108,1 Mio. Euro) eine Umsatzsteigerung um 3% auf 111,4 Mio. Euro erzielt. Der Halbjahresüberschuss sank von 3,2 Mio. Euro auf 3,0 Mio. Euro und nach Abzug der Anteile anderer Gesellschafter von 2,8 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro.



Die Ergebnisse des Konzernzwischenabschlusses für das erste Geschäftshalbjahr im Einzelnen:



Das EBITDA lag im ersten Halbjahr 2019/20 mit 10,2 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (Vorjahreshalbjahr: 10,5 Mio. Euro), während das EBIT auf 5,6 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 5,9 Mio. Euro) sank. Der Konzernhalbjahresüberschuss (vor Anteilen anderer Gesellschafter) betrug im ersten Halbjahr 2019/20 3,0 Mio. Euro nach 3,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Der Konzernhalbjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter lag bei 2,6 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 2,8 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis pro Aktie beträgt 0,12 Euro nach 0,13 Euro im ersten Halbjahr 2018/19.



Das Eigenkapital stieg von 32,3 Mio. Euro zum 30.09.2019 auf nun 35,3 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote blieb mit 20% unverändert. Die liquiden Mittel stiegen auf 29,8 Mio. Euro (30.09.2019: 9,6 Mio. Euro), u.a. durch die vorsorglich stärkere Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien im Zuge der Covid-19 Pandemie. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 4,0 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 8,3 Mio. Euro). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit reduzierte sich von -6,7 Mio. Euro auf -2,7 Mio. Euro. U.a. aufgrund der Rückführung von Verbindlichkeiten ergab sich aus Finanzierungstätigkeit ein Cashflow von -5,2 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: -3,1 Mio. Euro).



Während das Fertigungsgeschäft von CDs und DVDs im ersten Halbjahr rückläufig war, konnte die optimal media GmbH andere Geschäftsbereiche wie Vinyl-Fertigung, Distribution und Druckereidienstleistungen positiv entwickeln. Bei insgesamt leicht rückläufigem Umsatz konnte optimal media beim Ergebnis im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018/19 zulegen.



Das Geschäft der auf den Vertrieb digitaler Medieninhalte an Plattformen wie Spotify, Amazon und Apple Music spezialisierten Konzerntochter Kontor New Media GmbH wuchs gegenüber dem Vorjahreshalbjahr erneut stark. Auch der ZS Verlag GmbH und u.a. der in der Edel Germany GmbH geführte Entertainment-Bereich Edel Kids entwickelten sich im ersten Halbjahr 2019/20 positiv.



Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben Teile der Edel-Gruppe ab der 2. Märzhälfte 2020 getroffen. Hier vor allem die Schließung des stationären Einzelhandels und der einhergehende Umsatzrückgang von physischen Produkten wie Büchern, CDs und DVDs und der Auftragsrückgang zur Fertigung physischer Datenträger bei der optimal media GmbH. Durch schnell eingeleitete Gegenmaßnahmen in Form von Kurzarbeit und starker Kostenkontrolle sowie der inzwischen erfolgten Wiedereröffnung der Geschäfte ist die Geschäftsführung derzeit zuversichtlich, die Auswirkungen stark begrenzen zu können. Allerdings bleibt die Einschätzung der Entwicklung der kommenden Monate schwierig und muss regelmäßig überprüft werden.



Dr. Jonas Haentjes, CEO: "Das erste Halbjahr 2019/20 war auch für uns, nach einem sehr guten Start im 4. Kalender-Quartal, ab Mitte März von der Covid-19-Pandemie geprägt. Um unsere Mitarbeiter*innen in Hamburg, München und Berlin zu schützen, haben wir diese soweit wie möglich ins Homeoffice geschickt und in Bereichen, die sich mit physischem Produkt beschäftigen, teils in Kurzarbeit. Bei optimal media in Röbel haben wir neben der Kurzarbeit umfangreiche hygienische Maßnahmen eingeführt. Die aktuelle Geschäftsentwicklung zeigt, dass unsere Diversifizierung und damit Risikostreuung über physische und digitale Verkaufskanäle die Edel-Gruppe relativ krisenresistent im Markt agieren lässt."



Die Edel SE & Co. KGaA plant für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 erneut eine Gewinnausschüttung an ihre Aktionäre. Die für den 18. Mai 2020 anberaumte Hauptversammlung wird über eine vorgeschlagene Dividende in Höhe von 10 Cent pro Aktie abstimmen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto (§27 KStG) und unterliegt bei inländischen Aktionären im Regelfall nicht der Besteuerung.



