"Wir können die Coronavirus-Krise dank unserer soliden Finanzpolitik in der Vergangenheit bewältigen", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag. "Wir müssen jetzt den Unternehmen helfen, sich von der Coronavirus-Krise zu erholen", fügte Scholz hinzu, wie Reuters berichtete. "Die Regierung will Anfang Juni ein Konjunkturpaket vorlegen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...