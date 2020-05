WIEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) hat ihre Flugpause bis zum 7. Juni verlängert. Aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Flugreisen weiterhin gering. "Austrian Airlines hat sich daher entschieden, die Einstellung des regulären Flugbetriebs um zumindest eine weitere Woche, von 31. Mai bis 7. Juni, zu verlängern", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Die AUA hat ihren Linienflugbetrieb am 19. März eingestellt und hat seither nur mehr für Sonderflüge abgehoben. Die Airline hat in Österreich inzwischen 767 Millionen Euro an Staatshilfen beantragt. Das Unternehmen dürfte sich, sofern es die Corona-Krise übersteht, zudem deutlich verkleinern./nif/DP/men

