Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 mRD Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als 10%.Berlin - Die Corona-Krise reisst ein riesiges Loch in die Staatskassen. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sinken die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen, wie das Finanzministerium am Donnerstag in Berlin bekanntgab. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern reinkommen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Bund...

