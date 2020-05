Wien (www.fondscheck.de) - Die La-Française-Gruppe hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Patrick Rivière, bislang Managing Director beim französischen Asset Manager, so die Experten von "FONDS professionell".Er ersetze Xavier Lépine, der nach 20 Jahren La Française verlasse. "Die Entscheidung traf Lépine nach reiflicher Überlegung und in voller Übereinstimmung mit der Geschäftsführung der Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), um von nun an persönliche Projekte zu verfolgen", heiße es in einer Pressemitteilung der Gesellschaft, die 2018 die deutsche Veritas Gruppe übernommen habe. ...

