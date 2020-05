Die Risikoaversion belastet am Donnerstag die US-Aktienindizes - Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung waren in den USA schlechter als erwartet - US-Präsident Trump bekräftigt, dass das Handelsabkommen mit China nicht neu verhandelt wird - Die Hauptindizes der Wall Street begannen den Tag am Donnerstag tief im negativen Bereich, ...

