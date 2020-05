München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Belgien: Die Pommes-Krise1x pro Woche greift der Belgier im Schnitt zur Frittentüte. Kein Landder Welt verarbeitet mehr Kartoffeln zu Pommes - normalerweise. Inden großen Pommes-Fabriken werden rund 2000 Tonnen Kartoffeln zufrittierten, eckigen Stäbchen verarbeitet. Doch jetzt stehen dieBänder oft still: Absatz und Nachfrage von Kantinen, Restaurants undFrittenbuden sind um die Hälfte eingebrochen. Die Corona-Krise istauch eine Kartoffelkrise. Der Bauernverband rechnet damit, dass750.000 Tonnen Kartoffeln vernichtet werden müssen. Auch deshalb ruftder belgische Kartoffel-Dachverband die Belgier dazu auf, 2x proWoche Pommes Frites zu essen - eine Spezialdiät in sehr besonderenZeiten.Autorin: Gudrun Engel/ARD Studio BrüsselWeltweit - Corona: Urlaub 2020Am Wörthersee öffnet das erste Strandbad.Griechenland hoffte auf ein weiteres Rekordjahr im Tourismus, dannkam Corona. Wie wird das Land überleben?Die Türkei erprobt die ersten neuen HygienemaßnahmenSicherheitsvorkehrungen für Touristen zuerst an Einheimischen.Und in Kalifornien währt der Streit um den Strand und auch der Kampfums Überleben.Wann wird wo Urlaub im Ausland wieder möglich sein? Der "Weltspiegel"blickt in vier Feriengebiete, berichtet von Sorgen und Hoffnungen.Autoren:Jan-Philipp Burgard/ARD Studio WashingtonMichael Mandlik/ARD Studio WienOliver Mayer-Rüth/ARD Studio IstanbulEllen Trapp/ARD Studio RomNeuseeland: Raus aus der Corona-KriseNeuseeland war wegen Corona fast komplett lahmgelegt.Premierministerin Ardern hatte den Neuseeländern in Absprache mit derWirtschaft einen der weltweit härtesten Maßnahmenkatalogverschrieben, der viel stärker, umfassender und viel früher einsetzteals das z.B. in Deutschland der Fall war. Ihr Ziel: Die Kurve nichtverflachen, sondernd das Virus ausmerzen. Die Ergebnisse sindeindeutig: Neuinfektionen fast bei Null, 136 aktive Fälle, zweiPatienten im Krankenhaus, 21 Todesfälle. Doch mit bangem Blick schautNeuseeland auf Europa, denn von dort werden wohl in diesem Jahr kaumTouristen kommen, und auf die ist auch Neuseeland angewiesen.Autorin: Sandra Ratzow/ARD Studio SingapurEcuador: Die Suche nach den TotenAuf Corona waren sie schlicht nicht vorbereitet. Anfang April sterbenhunderte Menschen täglich in der Hafenstadt Guayaquil, EcuadorsWirtschaftsmetropole. Plötzlich liegen sogar Tote auf den Straßen.Die Behörden versuchen, die Lage runterzuspielen. Die JournalistinBlanca Moncada hält dagegen. Obwohl auch ihre Kollegen sterben,obwohl es schwer ist ein Team zusammenzustellen geht sie raus zu denMenschen, um ihre Geschichten zu erzählen, um die Wahrheit ans Lichtzu bringen: Den Protest vor den Krankenhäusern, weil es keinenSauerstoff gibt, das Glück überlebt zu haben, das Trauma derAngehörigen, die bis heute ihre Toten suchen.Autorin: Xenia Böttcher/ARD Studio MexikoUkraine: Was will Staatschef Selenskyj?Als der ehemalige TV-Star und neue ukrainische Staatschef WolodymyrSelenskyj vor einem Jahr sein Amt antrat war der Jubel groß. Schonbald konnte er erste Erfolge vorweisen: Er traf sich mit RusslandsPräsident Putin und es gelang ihm, zahlreiche ukrainische Gefangenenach Hause holen. Das alles machte Hoffnung auf Frieden. Inzwischengibt es aber auch enttäuschte Stimmen. Nach Umbildung der Regierungim März seien viele aktive Antikorruptionskämpfer dort nicht mehrvertreten, klagen Kritiker. Zudem droht auch der ukrainischenWirtschaft durch die Corona-Krise eine Rezession, und in derOstukraine stockt der Friedensprozess.Autor: Demian von Osten/ARD Studio MoskauUnser Weltspiegel Podcast:Ein Jahr Selenskyj - wo steht die Ukraine?http://www.daserste.de/weltspiegelRedaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert Roth Pressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4597435