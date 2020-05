Die Wall Street hat am Donnerstag nahtlos an ihre deutlichen Kursabschläge der vergangenen zwei Handelstage angeknüpft.New York - Die Wall Street hat am Donnerstag nahtlos an ihre deutlichen Kursabschläge der vergangenen zwei Handelstage angeknüpft. Kritische Worte des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China verstärkten die ohnehin wieder hochgekochten Konjunkturbefürchtungen der Anleger. Zudem bestätigten aktuelle US-Arbeitsmarktdaten die von der Coronavirus-Pandemie ausgelöste tiefe Rezession in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...