Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie vom Teamviewer. Nach der Rekordrally bis auf 45,65? erleiden die Aktien heute einen Rückschlag. Nach einer Platzierung durch Permira sacken die Papiere des Gewinners der Corona-Krise ab. Der Finanzinvestor verkaufte über eine Zwischengesellschaft 25 Millionen seiner Papiere zu 41? je Stück. Bereits im März hatte sich Permira von 22Millionen Aktien getrennt. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Fokus. Der Zahlungsabwickler erzielt weniger Wachstum als in den Vorquartalen. Trotz des Gegenwinds durch die Covid-19-Krise hat Wirecard einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt, heißt es von Experten. Der Ausblick für das operatives Ergebnis wurde erneut bestätigt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv