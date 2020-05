PRAG (dpa-AFX) - Tschechien deckelt den Preis für Labortests auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Für Selbstzahler und Behörden darf dies nun maximal 1674 Kronen, umgerechnet rund 60 Euro, kosten. Das teilte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Donnerstag bei Twitter mit. Man wolle damit den Preis für die Menschen akzeptabel gestalten und größere Preisunterschiede verhindern. Der Marktpreis lag bisher beim Anderthalbfachen bis Doppelten dieser Summe.



Die sogenannten PCR-Tests weisen das Virus selbst nach und dienen damit der Diagnose einer akuten Infektion. Tschechische Berufspendler, die in Deutschland oder Österreich arbeiten, müssen einmal im Monat ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen. Zudem müssen Urlaubsrückkehrer den Test vorweisen, falls sie nicht in eine 14-tätige Heimquarantäne wollen. Die tschechischen Krankenkassen übernehmen die Kosten nur bei akuten Symptomen.



In Tschechien gab es bis Donnerstag 8275 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. 290 Todesfälle wurden mit der Erkrankung in Verbindung gebracht./hei/DP/men

