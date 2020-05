GlobalTrade Corporation (GTC) hat heute bekannt gegeben, dass die PORR AG (PORR), eines der größten Bauunternehmen Österreichs, die @GlobalTrade Multi-Bank Trade Finance-Plattform für die Verwaltung seiner Bankgarantien und Bürgschaften ausgewählt hat. Die Mitarbeiter von PORR werden die Plattform nutzen, um von jedem Ort der Welt online auf Transaktionen zuzugreifen und die PORR-Finanzabteilung elektronisch mit den Partner-Finanzinstituten des Unternehmens zu verbinden.

PORR wird ausgehende Transaktionen mit @GlobalTrade Guarantee Issuance System http://www.globaltradecorp.com/solutions/standby-lc-guarantee-issuance/ und eingehende Transaktionen mit @GlobalTrade Guarantee Receipt System http://www.globaltradecorp.com/solutions/standby-lc-guarantee-receipt/verwalten.

"Die Entscheidung, eine elektronische Plattform für die Verwaltung von Garantien einzuführen, wurde vor der Covid-19-Pandemie getroffen", sagt Alfred Gabler, Leiter der Group Treasury PORR AG. "Mit der neuen Realität und der Notwendigkeit, auf Echtzeit-Informationen von außerhalb des Büros zuzugreifen und so viele Finanzprozesse wie möglich zu digitalisieren, sind diese Plattformen zu einem Muss für jedes Unternehmen geworden", fügt Gabler hinzu.

"Mit der Notwendigkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, haben uns unsere Kunden gesagt, wie sehr sie die Möglichkeit des Fernzugriffs auf ihre Handelsfinanzierungstransaktionen schätzen. Die Möglichkeit, neue Transaktionen elektronisch zu erstellen, zu genehmigen und an ihre Finanzinstitute zu senden, ist ein großer Vorteil", sagt Stephen Andersen, Vice President Professional Services Client Support bei GTC. "Wir freuen uns, dass PORR GTC das Vertrauen geschenkt hat, das Projekt unter den Covid-19-Beschränkungen zu starten. GTC führt seit vielen Jahren Projekte von entfernten Standorten durch, was es uns ermöglicht, unsere Kunden auch in diesen herausfordernden Zeiten effizient zu betreuen", fügt Andersen hinzu.

Über PORR

Driving Innovation for Excellence dafür steht PORR bereits seit über 150 Jahren. Mit rund 20.000 Beschäftigten und einer Produktionsleistung von rund 5,6 Mrd. Euro (Stand 31.12.2019) ist es eines der größten Bauunternehmen Österreichs und zählt zu den führenden Anbietern der Branche in Europa. Als Full-Service-Dienstleister bietet PORR sämtliche Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau an und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab. PORR konzentriert sich auf seine Heimatmärkte Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Auf ausgewählten internationalen Projektmärkten wie Norwegen, den VAE und Katar konzentriert sich PORR auf Exportprodukte im Tunnel-, Eisenbahn- und Tiefbau. Die PORR-Aktie notiert im Prime Market der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter porr-group.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200514005635/de/

Contacts:

GlobalTrade Corporation

Mitesh Patel

Tel.: +1 416 661 8520

E-Mail: info@globaltradecorp.com