WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) begibt sich die kommenden zwei Wochen in häusliche Corona-Quarantäne. Er führe die Amtsgeschäfte derzeit von zu Hause aus, da er im familiären Umfeld Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums am Donnerstag der dpa in Wiesbaden mit. "Ein erster Test auf das Coronavirus bei ihm war negativ."/löb/DP/stw

