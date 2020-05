VATGroup AG Generalversammlung 2020:

Aktionäre genehmigen alle Vorschläge des Verwaltungsrats

Die Aktionäre der VAT Group AG haben an der heutigen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt, einschliesslich der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Aktie.

Die Versammlung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung Nr. 2 des Schweizerischen Bundesrates vom März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ohne physische Teilnahme der Aktionäre abgehalten. Die Aktionäre wurden gebeten, ihr Stimmrecht über eine elektronische Plattform oder durch schriftliche Vollmachtserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. Die Aktionäre hatten auch die Möglichkeit, dem Verwaltungsrat Fragen oder Anmerkungen zu unterbreiten. Es gingen jedoch keine ein.

Die Sitzung fand am Sitz der VAT-Gruppe in Haag/SG, in Anwesenheit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Roger Föhn, statt. Toni Wattenhofer vertrat die externe Revisionsstelle KPMG. Ebenfalls anwesend waren Dr. Martin Komischke, Präsident des Verwaltungsrates der VAT, und Benno Lichtsteiner, Leiter Legal & Compliance der VAT.

Insgesamt 19'458'963 Aktien wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten, was 64.9 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Daniel Lippuner neu im Verwaltungsrat

Dr. Martin Komischke wurde als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Urs Leinhäuser, Karl Schlegel, Dr. Hermann Gerlinger, Heinz Kundert und Dr. Libo Zhang wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr bis zur Generalversammlung 2021 als Mitglieder des Verwaltungsrates bestätigt. Zudem wählten die Aktionäre Daniel Lippuner als neues Mitglied in den Verwaltungsrat, ebenfalls für eine Amtszeit von einem Jahr.

Die Aktionäre wählten Dr. Martin Komischke, Karl Schlegel und Heinz Kundert in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss.

Die Aktionäre stimmten der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro VAT Namenaktie zu: CHF 2.00 stammen aus aufgelaufenen Gewinnen und CHF 2.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen. Die Dividende wird am 20. Mai 2020 ausbezahlt. Der letzte Handelstag mit Anspruch auf eine Dividende ist der 15. Mai 2020. Ab dem 18. Mai 2020 werden VAT-Aktien ex Dividende gehandelt. Die Aktionäre genehmigten auch den Jahresbericht 2019, die Jahresrechnung der VAT Group AG und die konsolidierte Jahresrechnung.

Der Vergütungsbericht 2019 wurde von einer grossen Mehrheit der Aktionäre in einer Konsultativabstimmung gebilligt. Die Aktionäre genehmigten in separaten bindenden Abstimmungen auch die kurzfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021, den maximalen Gesamtbetrag für die langfristige variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die nächste Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2021.

VAT Group AG

Kommunikation & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

Finanzkalender 2020

Ex-Datum Montag, 18. Mai 2020 Dividendenzahlung Mittwoch, 20. Mai 2020 Halbjahresabschluss 2020 Donnerstag, 6. August 2020 Q3 2020 Trading-Update und Kapitalmarkttag Donnerstag, 15. Oktober 2020

ÜBER VAT

VAT ist der führende globale Entwickler, Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind unternehmenskritische Komponenten für hochentwickelte Prozesse zur Fertigung innovativer Produkte, die wir täglich verwenden, etwa für Mobilgeräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT umfasst drei berichtspflichtige Segmente: Ventile, Global Service und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Mehrventilmodule, Membranbälge und zugehörige Mehrwertdienste für ein breites Spektrum an Vakuumanwendungen. Die VAT Group ist ein globaler Akteur und beschäftigt über 1'800 Mitarbeitende. Die wichtigsten Produktionszentren befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2019 belief sich der Nettoumsatz auf CHF 570 Mio.