Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von UBS Global Asset Management auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (ISIN IE00BK72HM96/ WKN A2PZBK) investiere in große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrienationen, die ESG-Nachhaltigkeitskriterien entsprechen würden. Unternehmen mit signifikanten Geschäftsaktivitäten in Kernenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Waffen sowie gentechnisch veränderten Organismen seien dadurch vom Index ausgeschlossen. Zusätzlich sei die Gewichtung einer Aktie auf maximal 5 Prozent begrenzt. Die Erträge würden thesauriert und seien gegenüber Währungsrisiken zum Euro abgesichert. ...

