MITTELBERG (dpa-AFX) - Der erste offizielle Besuch außerhalb Wiens seit Beginn der Corona-Krise hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz heftige Kritik eingebracht. Der konservative Politiker war am Mittwoch im Kleinwalsertal ohne Mundschutz unterwegs. Außerdem wurde der Sicherheitsabstand von einem Meter vielfach nicht eingehalten. Von dem Besuch kursierten am Donnerstag Aufnahmen im Internet, unter anderem von den "Vorarlberger Nachrichten". Zu sehen ist, wie Besucher und Politiker ohne Maske eng beieinander sind.



Bei einem späteren Termin auf die Situation angesprochen sagte Kurz, er sei von der Menge der Medienvertreter und der Bürger überrascht gewesen. Er habe mehrmals darum gebeten, die Sicherheitsabstände einzuhalten. Das habe aber nicht immer geklappt. "Wichtig ist, dass wir uns alle bemühen. Niemand macht absichtlich etwas falsch", so der Regierungschef.



Ein Abgeordneter der liberalen Partei Neos kündigte an, Anzeige zu stellen. "Ich gehe davon aus, dass die Verordnung im Kleinwalsertal genauso gilt wie in Wien", sagte Sepp Schellhorn dem TV-Sender OE24. In Wien würden Menschen wegen kleiner Vergehen gegen die Corona-Maßnahmen hart bestraft. Der Kanzler reise aber ohne Schutzvorkehrungen nach Vorarlberg.



Ein Sprecher des Teams des Kanzlers schrieb auf Twitter, die Umstände des Besuchs seien "für alle Beteiligten eine ungewohnte und schwierige Situation" gewesen. Außerdem habe die Gemeinde im Vorfeld auf Zetteln auf Einhaltung der Abstands- und Vorsichtsregeln hingewiesen, so ein Kurz-Sprecher. Am Donnerstagabend trug Kurz bei einem Termin in der Corona-Screeningstraße in der Innsbrucker Olympiahalle unübersehbar eine Maske, die er auch für eine kurze Dankesrede an die Rot-Kreuz-Helfer nicht abnahm.



Twitter-Nutzer stellten den Bildern aus dem Kleinwalsertal ein Video von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gegenüber, der mit Blick auf die Abstandsregel die Bevölkerung in "Lebensretter" und "Lebensgefährder" unterteilt hatte. Der Chefredakteur des Magazins "Falter", Florian Klenk, schrieb: "In Wien strafen Sie Leute die alleine im Park einen Klimmzug machen, die Wirten haben zu, wir tragen Masken und bleiben im Home-Office. Und dann so ein Gedränge um Kurz?"/nif/DP/stw

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de