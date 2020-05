Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Wien (pta040/14.05.2020/18:00) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. 2 Grund der Meldung a) Position/Status n enger Beziehung zu Personen die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CA Immobilien Anlagen AG b) LEI 5299003ICAPV07J0R180 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Inhaberaktie Art des Instruments Kennung AT0000641352 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 30,000 4.072 29,975 346 29,950 1.448 29,925 173 29,900 813 29,875 319 29,850 7.391 29,800 7.530 29,750 517 29,725 817 29,700 1.841 29,650 486 29,600 863 29,575 539 29,500 522 29,450 115 29,400 124 29,350 53 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 29,824 27.969 e) Datum des Geschäfts 11.05.2020 UTC+2 f) Ort des Geschäfts WIENER BOERSE AG MIC XWBO (Ende)



Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart Tel.: +43 (0)1532 5907-502 E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com Website: www.caimmo.com



ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589472000200



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.





