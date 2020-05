FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Eine kleine Schlussrally im DAX verhinderte Schlimmeres, so beendete der Index den Tag mit einem Minus von 2 Prozent bei 10.337 Punkten. Weiterhin bestimmt das Spannungsfeld zwischen Hoffen und Bangen das Handeln der Investoren: Hoffen auf eine schnell wieder hochfahrende Wirtschaft und Bangen vor einer zweiten Corona-Welle. Die Berichtssaison hatte heute nochmals einen Höhepunkt, nun läuft sie langsam aus. Fazit: Das erste Quartal war nicht gut, das zweite wird schlechter und im zweiten Halbjahr soll es dann mit den Gewinnen wieder nach oben gehen.

Lufthansa fliegt wieder

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass die Lufthansa ihren Flugplan im Juni allmählich wieder hochfährt. Für die Aktie der Lufthansa ging es um 2,4 Prozent nach oben. Solide Erstquartalszahlen bescheinigte die DZ Bank der Deutschen Telekom (plus 1,3 Prozent). Trotz der Corona-Pandemie seien die Umsätze des Telekommunikationskonzerns im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen, während das bereinigte EBITDA um 10 Prozent überproportional zugelegt habe.

Als solide wurden die Geschäftszahlen von RWE im Handel eingestuft. Allerdings erwartet der Versorger infolge der Corona-Krise in diesem Jahr einen wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. In den Kernmärkten werde die Nachfrage um 5 bis 6 Prozent sinken. Mit diesem Ausblick gab die Aktie um 1,1 Prozent nach. Während das Jahresauftaktquartal sich bei Merck (minus 2,4 Prozent) laut Warburg sehr gut gestaltet hat, bezeichnen die Analysten den Ausblick als vorsichtig. Er spiegele ein hohes Maß an Unsicherheit vor dem Hintergrund der Pandemie wider.

Quartalszahlen kein Befreiungsschlag für Wirecard

Keinen Befreiungsschlag sah ein Händler in den Quartalszahlen von Wirecard. Diese entsprächen den Erwartungen. Das Unternehmen hat daneben das EBITDA-Ziel für das laufende Jahr bestätigt. "Zunächst muss tabula rasa gemacht werden, um das Vertrauen der Anleger wiederzugewinnen", so der Händler. Wirecard verloren 2,7 Prozent.

Die Dürr-Aktie gab um 5,6 Prozent nach. Ein Händler störte sich an der schwächeren Margenentwicklung im ersten Quartal - auch der Auftragseingang liege unter den Erwartungen. Belastend wirkte auch der Ausblick auf das zweite Quartal. Bei der Aktie von Teamviewer (minus 8,1 Prozent) machten die Großaktionäre Kasse, was den Kurs belastete.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 133,6 (Vortag: 108,7) Millionen Aktien. Es gab 6 Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.337,02 -1,95% -21,98% DAX-Future 10.318,50 -2,10% -21,17% XDAX 10.319,76 -1,89% -21,43% MDAX 22.994,51 -2,34% -18,78% TecDAX 2.914,45 -2,44% -3,33% SDAX 10.193,20 -2,05% -18,53% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,87 34 ===

