AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.760,23 -1,79% -26,30% Stoxx50 2.756,61 -1,97% -19,00% DAX 10.337,02 -1,95% -21,98% FTSE 5.741,54 -2,75% -21,72% CAC 4.273,13 -1,65% -28,52% DJIA 23.264,78 +0,07% -18,48% S&P-500 2.812,72 -0,26% -12,94% Nasdaq-Comp. 8.805,32 -0,65% -1,86% Nasdaq-100 8.946,55 -0,59% +2,44% Nikkei-225 19.914,78 -1,74% -15,82% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,86 +33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,43 25,29 +4,5% 1,14 -55,5% Brent/ICE 30,38 29,19 +4,1% 1,19 -52,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.735,34 1.715,55 +1,2% +19,79 +14,4% Silber (Spot) 15,79 15,65 +0,9% +0,14 -11,5% Platin (Spot) 763,85 760,00 +0,5% +3,85 -20,8% Kupfer-Future 2,33 2,35 -0,8% -0,02 -17,0%

Für die Ölpreise geht es kräftig nach oben, weil die Förderländer und -unternehmen ihre Produktion massiv zurückfahren. Zudem ist angesichts der Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen mit einem allmählichen Anziehen der Nachfrage zu rechnen. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 3,1 Prozent auf 26,08 Dollar je Barrel, Brent gewinnt 3,2 Prozent auf 30,11 Dollar.

Der Goldpreis schießt nach oben und klettert in der Spitze bis auf 1.735 Dollar. Aktuell steigt der Preis für die Feinunze um 1,1 Prozent auf 1.734 Dollar. Weiter spielen die aktuellen wirtschaftlichen Sorgen dem Edelmetall in die Hände. Zudem wird in den USA eine Debatte um mögliche negative Leitzinsen geführt. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Powell gesagt, dies stehe nicht an. US-Präsident Donald Trump hat eine entsprechende Forderung am Donnerstag wiederholt. Negative Leitzinsen würden dem Gold einen zusätzlichen Schub geben, weil Gold keinen Zinsertrag abwirft und damit konkurrierende Anlagen wegfallen würden.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Die anhaltenden Sorgen um eine langsamer als gedachte konjunkturelle Erholung und schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten sorgen an der Wall Street für Abgaben. Jedoch können sich die Indizes von deutlicheren Anfangsverlusten erholen. Der Kurs von Cisco Systems steigt um 4,8 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen hat. Die Aktien von Delta Airlines verlieren 3,7 Prozent. Die Fluggesellschaft will ihre 18 Maschinen vom Typ 777 bis zum Jahresende ausmustern.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr schwach - Für Ernüchterung sorgten die kritische Äußerungen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vom Vortag: Der wirtschaftliche Ausblick sei "höchst unsicher", der Währungshüter sieht erhebliche Abwärtsrisiken. Daneben hat die Weltgesundheitsorganisation WHO davor gewarnt, dass Covid-19 endemisch werden könnte und es massiver Bemühungen bedürfe, um einen Impfstoff zu entwickeln. Electricite de France gewannen nach Zahlenausweis 1,9 Prozent. Als solide wurden auch die Geschäftszahlen von RWE im Handel eingestuft. Der Versorger erwartet infolge der Corona-Krise in diesem Jahr indes einen wesentlich niedrigeren Stromverbrauch. Mit diesem Ausblick gab die Aktie um 1,1 Prozent nach. Während das Auftaktquartal sich bei Merck (minus 2,4 Prozent) laut Warburg sehr gut gestaltet hat, bezeichnen die Analysten den Ausblick als vorsichtig. Keinen Befreiungsschlag sah ein Händler in den Quartalszahlen von Wirecard. Wirecard verloren 2,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Uhr Mi, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0785 -0,31% 1,0806 1,0840 -3,8% EUR/JPY 115,57 -0,21% 115,46 115,94 -5,2% EUR/CHF 1,0505 -0,13% 1,0516 1,0518 -3,2% EUR/GBP 0,8847 +0,06% 0,8858 0,8864 +4,5% USD/JPY 107,16 +0,09% 106,85 106,97 -1,5% GBP/USD 1,2191 -0,36% 1,2198 1,2228 -8,0% USD/CNH (Offshore) 7,1199 +0,12% 7,1102 7,1062 +2,2% Bitcoin BTC/USD 9.683,01 +3,46% 9.427,76 9.128,01 +34,3%

Der Dollar zeigt sich gegen die Hauptwährungen mit leichten Gewinnen. Marktteilnehmer sprechen von Risikoaversion, die der Weltwährung Nummer eins zugute kommt. Der Euro fällt dagegen auf 1,0797 Dollar zurück. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Wie in den USA sorgten die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell für starke Verunsicherung. Laut Powell sind die Aussichten für die Wirtschaft wegen der Coronavirus-Pandemie "höchst unsicher" und möglicherweise könnten weitere teure Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft nötig werden. Die Verluste bei den Indizes reichten bis zu 1,7 Prozent in Sydney und Tokio, wo der Nikkei-Index mit 19.915 Punkten und damit nur ganz knapp über dem Tagestief aus dem Handel ging. Ihm machte zusätzlich erneut der Yen zu schaffen, der zum Dollar in seiner Funktion als sicherer Hafen zulegte. In Sydney drückten schwache Arbeitsmarktdaten zusätzlich auf die Stimmung. In Hongkong standen erneut Aktien aus dem Immobiliensektor auf den Verkaufszetteln, weil sich dort Sorgen über wieder aufflammende Proteste hielten. In Tokio büßten Sony nach der Vorlage der Quartalszahlen 3,9 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer entwickelt auch mit ArcherDX Diagnostik für Vitrakvi

Um mehr Krebspatienten das tumorunabhängige Krebsmedikament Vitrakvi zugänglich zu machen, geht der Pharmahersteller Bayer eine Kooperation mit dem auf Genomanalyse spezialisierten US-Unternehmen ArcherDX ein. Ziel ist die Entwicklung eines begleitenden diagnostischen Tests und dessen anschließende Marktzulassung, wie beide Seiten mitteilten.

Dt. Börse schaut trotz Coronakrise zuversichtlich in die Zukunft

Trotz Coronakrise schaut die Deutsche Börse zuversichtlich in die Zukunft. Die starken Erstquartalszahlen ließen sich zwar nicht einfach fortschreiben, so Börsenchef Theodor Weimer im bereits veröffentlichten Redetext der am kommenden Dienstag stattfindenden virtuellen Hauptversammlung. Die Zahlen stellten aber ein Polster dar, das dem Unternehmen helfen sollte, ordentlich durch die Krise zu kommen.

Lufthansa fährt Flugplan hoch - 1.800 Verbindungen pro Woche bis Ende Juni

Die Lufthansa fährt ihren Flugplan im Juni allmählich wieder hoch. Wie der Konzern mitteilte, sollen seine Airlines bis Ende Juni 1.800 wöchentliche Verbindungen zu mehr als 130 Zielen weltweit anbieten können. Die ersten Wiederaufnahmen in den Flugplan werden heute für die erste Juni-Hälfte in den Buchungssystemen umgesetzt und sind damit buchbar.

Gea und SAP kündigen strategische Partnerschaft an

Gea und der Softwarekonzern SAP wollen in einer als strategisch bezeichneten Partnerschaft die Digitalisierung bei dem Anlagenbauer vorantreiben. Damit solle auch die Weiterentwicklung des SAP-Produktportfolios für Engineering-, Technologie- und Industrieunternehmen beschleunigt werden.

BAG: Kündigung der Air-Berlin-Flugbegleiter war unwirksam

Die Kündigungen der Flugbegleiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sind unwirksam. Air Berlin hat auch hier die Massenentlassungen fehlerhaft angezeigt, wie am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied. Danach sind allerdings die Arbeitsverhältnisse von Flugpersonal, das im Zuge eines sogenannten Wet-Lease samt Flugzeug an ein anderes Unternehmen vermietet wurde, nicht auf dieses Unternehmen übergegangen. (Az: 6 AZR 235/19)

S&P senkt Rating von Bilfinger auf BB- / Ausblick stabil

S&P Global Ratings hat den Daumen über die Bonität der Bilfinger SE gesenkt. Die Ratingagentur bewertet das im SDAX notierte Unternehmen nun mit BB- nach bisher BB. Der Ausblick für das Rating sei stabil. Die Covid-19-Pandemie werde in den nächsten sechs Monaten einen wesentlichen Einfluss auf die operative Leistung haben. Und die düsteren Aussichten für den Ölpreis werden die Rentabilität des Industriedienstleisters mindestens bis 2021 beeinträchtigen, begründete S&P die Entscheidung.

Curevac: Corona-Impfstoffkandidat mit positiven präklinischen Ergebnissen

Das Biopharmaunternehmen Curevac sieht erste positive Ergebnisse seines führenden Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus. In präklinischen Untersuchungen hätten sich mit einer Dosierung von zwei Mikrogramm positive Ergebnisse gezeigt, teilte das Unternehmen mit. Die Daten zeigten eine "ausgewogene Immunantwort". Curevac beabsichtige, mit dem am besten geeigneten Impfstoffkandidaten im Juni 2020 in einer ersten klinischen Phase 1/2a-Studie mit gesunden Freiwilligen zu starten.

Deutsche Konsum Reit-AG erhöht Kapital

Die Deutsche Konsum Reit-AG besorgt sich Geld. Das Unternehmen kündigte ein Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital um bis zu knapp 3,2 Millionen auf bis zu 35,16 Millionen Euro an. Dazu würden bis zu 3.195.994 neue Stammaktien ausgegeben. Das Bezugsrecht der Altaktionäre sei ausgeschlossen, teilte die Gesellschaft mit. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom Donnerstag bei 17,35 Euro könnte das Unternehmen rund 55,5 Millionen Euro einnehmen.

Porsche-Chef Blume soll in Diesel-Prozess in Stuttgart aussagen

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat Porsche-Chef Oliver Blume als Zeugen zu einer Anhörung in einem Schadensersatzprozess im Dieselskandal geladen. Neben Blume soll auch Ex-VW- und Porsche-Chef Matthias Müller angehört werden, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Ein Termin zur Beweisaufnahme und Zeugenanhörung wurde demnach für den 8. Juli angesetzt.

Wyser-Pratte kauft in Deutschland zwei Beteiligungen

Der amerikanische Investor Guy Wyser-Pratte hat die gefallenen Kurse nach dem Coronacrash genutzt, um in Deutschland zwei neue Positionen aufzubauen. Er kaufte sich in Rheinmetall ein, die Aktie, mit der er sich in Deutschland 2001 einen Namen machte: "Die Aktie war wirklich sensationell günstig", so der 79jährige Aktionärsaktivist zur Wirtschaftswoche. "Deutschland muss ja mehr in die Rüstung investieren, um das Investitionsziel der Nato von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen." Auch seine frühere Position am Bremer Satellitenbauer OHB baute er wieder auf - dort hatte er zuvor Gewinne realisiert, als der Kurs über 30 Euro lag.

Gewinn von ACS sinkt - Corona hinterlässt Spuren

ACS hat im ersten Quartal einen rückläufigen Nettogewinn verzeichnet, bei dem auch die Pandemie ihre Spuren hinterließ. Die Corona-Pandemie habe zum Beispiel über Ausgangsbeschränkungen und Gebäudeschließungen einige Geschäftssegmente beeinträchtigt, teilte das spanische Bauunternehmen mit.

AT&S kappt Dividende nach Gewinneinbruch

Der Sensorhersteller AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG hat im Geschäftsjahr 2019/20 bei leicht geringeren Erlösen einen Gewinneinbruch erlitten. Die Dividende soll daher auf 0,25 von 0,60 Euro mehr als halbiert werden. Für das laufende erste Geschäftsquartal rechnet der österreichische Konzern mit einem Umsatz und EBITDA auf Vorjahresniveau.

Austrian Airlines bleibt bis 7. Juni weiter am Boden

Flüge der Austrian Airlines werden zunächst nicht wieder abheben. Die Tochtergesellschaft hat die Betriebspause bis 7. Juni verlängert und will nach eigenen Angaben im Verlauf des Juni einen Neustart prüfen. "Wenn die Nachfrage stimmt und die Reisebeschränkungen fallen, wollen wir auch wieder fliegen", sagt Chief Commercial Officer Andreas Otto.

Carnival baut Stellen ab - Aktie verliert

Der Kreuzfahrtenanbeiter Carnival kommt nach eigener Aussage nun doch nicht um den Abbau von Stellen herum. Es sei "notwendig", die Arbeitskosten durch Entlassungen, Urlaub, verkürzte Arbeitswochen und Gehaltskürzungen zu senken, um die Liquiditätsposition zu stärken, teilte das Unternehmen mit.

Fitch kann nun auch in China aktiv werden

China erfüllt einen Teil der im Phase-1-Handelsabkommen mit den USA zugesagten Verpflichtungen zur Öffnung der Finanzmärkte des Landes. Die chinesische Zentralbank hat Fitch Ratings die Genehmigung für das Angebot von Rating-Dienstleistungen erteilt.

Ikea Frankreich wegen Bespitzelung von Mitarbeitern und Kunden angeklagt

In Frankreich sind die Möbelhauskette Ikea und 15 Einzelpersonen wegen des Vorwurfs der Bespitzelung unliebsamer Mitarbeiter und Kunden angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Versailles mitteilte, sind unter den Angeklagten die beiden ehemaligen Ikea-Frankreich-Chefs Stefan Vanoverbeke und Jean-Louis Baillot sowie mehrere Polizisten. Sie müssen sich wegen der Sammlung und Offenlegung persönlicher Daten vor allem im Zeitraum 2009 bis 2012 vor Gericht verantworten.

Novartis-Chef: Corona-Impfstoff frühestens in zwei Jahren

Der Chef des Schweizer Pharmakonzerns Novartis dämpft die Hoffnung auf schnelle Erfolge in der Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. "Wir müssen realistisch bleiben", sagte Vasant Narasimhan der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bis ein Impfstoff Marktreife erlange, vergingen normalerweise zehn bis zwölf Jahre.

FDA prüft Sanofi-Mittel Sutimlimab vorrangig

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft das Biologikum Sutimlimab von Sanofi zur Behandlung von Hämolyse bei Erwachsenen mit Kälteagglutinin-Krankheit vorrangig. Die Kälteagglutinin-Krankheit ist eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem Antikörper gegen die eigenen Blutkörperchen bildet, was zu ihrer Auflösung (Hämolyse) führt. Bei einer Zulassung wäre Sutimlimab die erste und einzige zugelassene Behandlung für diese Patienten.

