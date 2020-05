Baar (awp) - Die im Bereich Batteriemetalle aktive Blackstone Resources treibt ein Lithium-Projekt in Chile weiter voran. Das Unternehmen hat den technischen Standardbericht "NI 43-101" für das Projekt Pajonales in der Region Antofagasta in Chile abgeschlossen. Die Region sei für seine Lithium-Sole-Ressourcen bekannt, erklärte ...

