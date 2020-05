The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2020



ISIN Name



DE000A2G8XX3 GODEWIND IMMO.AG NA O.N.

DE000A254047 ENCAVIS AG NEUE INH. O.N.

GB00BYP0Y667 EUR.INV.GR.PROP. 16/23

KYG461091079 HOSA INTENATIONAL HD -,01

LU0269724349 OBHF-EUR.S.CAP CREO

