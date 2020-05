Die kurze Einschätzung der Lage Das erste Ziel auf der Unterseite ist Geschichte und im DAX steht eine Richtungsentscheidung an. Als Szenarien steht ein ganzer Blumenstrauss von Varianten zwischen einem direkten Anlaufen des Jahrestiefs und einem neuen Hoch oberhalb 11339 an. Jede Gemütslage findet nun die für sie am Besten passende Alternative. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...