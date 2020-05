Wie Supermarktblog.com schreibt, könnte Lidl schon Ende Mai einen neuen Anlauf unternehmen, um Kund:innen ihre Einkäufe online vorbestellen und in Märkten abholen zu lassen (Click & Collect). Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass der Service auch frische Lebensmittel umfassen wird und in ausgewählten Filialen in Polen startet. Alle Informationen im Supermarktblog.com:...

Den vollständigen Artikel lesen ...