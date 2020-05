FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) schreibt zu den Staatsfinanzen:



"(.)Es ist wenig sinnvoll, der Krise hinterherzusparen. Das würde die Rezession verschärfen und den Bundeshaushalt samt Sozialkassen weiter ausbluten lassen. Es kann sogar geboten sein, nochmals Geld in die Hand zu nehmen, um die Konjunktur zu stärken. (.) Entscheidend ist: Eine wachsende Wirtschaft ist der beste Treiber für höhere Steuereinnahmen. Daher ist es wichtig, die Staatsfinanzen nicht mit weiteren Sozialausgaben zu belasten. Dennoch wird die SPD die Grundrente gegen alle Widerstände der Union durchsetzen. Das zieht höhere Steuern oder Sozialabgaben nach sich, geht also auf Kosten derer, die dieses Geld erwirtschaften müssen. In der Not belastet so Schwarz-Rot ohne Not die Gesundung der Staatsfinanzen."/yyzz/DP/men

