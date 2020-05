Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ÖSTERREICH - Trotz der für Mitte Juni geplanten weitreichenden Grenzöffnungen im Euro-Raum rechnet der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz noch "für eine ganze Zeit" damit, dass einige Übergänge in Europa geschlossen bleiben. Die Corona-Pandemie führe dazu, dass innerhalb der EU weiter Unterschiede bei der Grenzpolitik wie auch der Belastung der Wirtschaft zu erwarten seien, so Kurz im Handelsblatt-Interview. Österreich will seine Grenzen zu Deutschland am 15. Juni komplett öffnen und plant weitere Lockerungen zu Nachbarländern wie der Schweiz oder Tschechien. Die Übergänge zu Italien will Kurz aber geschlossen halten. "Wir werden sicher unsere Grenze nicht zu Ländern öffnen, in denen die Situation nicht unter Kontrolle ist", sagte er. Den besonders stark von der Coronakrise betroffenen Mitgliedstaaten solle die Europäische Union helfen. Der geplante Wiederaufbaufonds darf nach Auffassung des konservativen Politikers aber nur Kredite an die Länder ausgeben, keinesfalls Zuschüsse, wie von Frankreich und südeuropäischen Ländern gefordert. "Wir werden da sicher nicht mitmachen", betonte Kurz. Wachsende Schulden seines eigenen Landes machen ihm keine Sorgen. Oberste Priorität sei derzeit, mit Finanzhilfen und Steuersenkungen, Deregulierung und Investitionen in Zukunftsfelder möglichst schnell zu einem "soliden Wirtschaftswachstum" zurückzukehren. (Handelsblatt S. 6)

LUFTFAHRT - Die deutschen Verkehrsflughäfen rufen angesichts eines fast komplett ruhenden Luftverkehrs immer lauter um Hilfe. In einem Brief an mehrere Bundesminister und die Länderchefs appellieren der Flughafenverband ADV und die Gewerkschaft Verdi, den Airports dringend benötigte Unterstützung zu geben. "Nach dem fast vollständigen Erliegen des Passagierverkehrs an den deutschen Flughäfen teilen Verdi und ADV die große Sorge um die Zukunftsfähigkeit von mehr als 180.000 Arbeitsplätzen, davon circa 40 000 direkt bei den Flughafengesellschaften", heißt es in dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 23)

IFO - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt trotz wegbrechender Staatseinnahmen und hoher Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krisenfolgen vor Steuererhöhungen und harten Sparmaßnahmen. "Für die nächsten Jahre müssen wir uns darauf konzentrieren, dass das Wirtschaftswachstum wieder anspringt", sagte der Münchner Wirtschaftsprofessor der Augsburger Allgemeinen. "Wenn das geschafft ist, wird zu prüfen sein, ob Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen nötig sind", fügte er hinzu. "Dafür ist jetzt und in naher Zukunft aber der Zeitpunkt falsch." Erst wenn die Wirtschaft wieder wachse, solle man sich auf die Sanierung der Staatsfinanzen konzentrieren. (Augsburger Allgemeine)

KONJUNKTURPAKET - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert eine ökologische Ausrichtung des geplanten Konjunkturpakets. "Wir dürfen nicht auf alte Technologien setzen, sondern müssen Anreize schaffen, um gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Teil eines Konjunkturprogramms sollte daher sein, die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland massiv auszuweiten auf eine Leistung von mindestens 10 Gigawatt. Der Betrieb sollte dann vor allem in der Chemie- und Stahlindustrie und im Verkehrsbereich gefördert werden." (Funke Mediengruppe)

IWF - Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird sein altes Image nicht los: Bis heute verbinden viele mit ihm die Forderung nach Sozialabbau. Dabei hat sich der IWF vom Kürzungsdogma längst gelöst. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa treibt die Neuausrichtung jetzt weiter voran. Die Bulgarin, die im Oktober 2019 die Führung des Fonds übernahm, rät in einem Interview Regierungen, im Kampf gegen das Coronavirus "so viel Geld wie nötig" auszugeben. Die Krise begreift sie auch als Chance für den Übergang zu einer grünen, krisenfesteren Weltwirtschaft. Die IWF-Chefin empfiehlt Investitionen in soziale Sicherungssysteme und lobt das Krisenmanagement der Bundesregierung. Sie warnt aber auch vor Rückschlägen beim Neustart der Wirtschaft. (Handelsblatt S. 50)

UK - Die EU-Kommission hat gut drei Monate nach dem Brexit ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet. Es betrifft die Freizügigkeit von EU-Bürgern und deren Status nach dem Austritt. Das Land habe den Kreis der Berechtigten und ihre Möglichkeit, gegen Verwaltungsentscheidungen Widerspruch einzulegen, beschränkt und damit gegen die Freizügigkeitsrichtlinie verstoßen, teilte die EU-Kommission mit. (FAZ S. 1)

EZB - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich überzeugt gezeigt, dass es in den Unionsparteien "keine großen Meinungsunterschiede" gibt, wie mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB umzugehen sei. Verständnis zeigte er für die Reaktion der EZB und von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (FAZ S. 17)

STAHLBRANCHE - Angesichts einer schweren Krise der Branche aufgrund der Corona-Pandemie macht sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für Deutschlands Stahlindustrie stark. "Unser Staat hat ein substanzielles Interesse am Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche und der Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze", sagte Laschet der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Stabilität in Krisenzeiten und Unabhängigkeit von geopolitischen Verwerfungen sind zwingende Erfordernisse für die Versorgungssicherheit ganzer Wirtschaftszweige und machen die deutsche Stahlindustrie systemrelevant für Deutschland." (WAZ)

GRUNDRENTE - Kurz vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Grundrente an diesem Freitag im Bundestag droht der Wirtschaftsflügel der Union mit einer Blockade des Vorhabens. "Der Gesetzentwurf zur Grundrente ist in dieser Form nicht zustimmungsfähig. Nach wie vor konnten die offenen Fragen nicht geklärt werden", sagte der Bundesvorsitzende der Mittelstandvereinigung von CDU und CSU, Carsten Linnemann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. (Funke Mediengruppe/Handelsblatt S. 8)

ANLEIHEN - Anteile an Beteiligungsfonds werden mit Rabatt gehandelt. Um in der Coronakrise liquide zu bleiben, müssen viele Profi-Investoren ihre Anteile an Private-Equity-Fonds mit Abschlägen verkaufen. Käufer können deshalb mit hohen Renditen rechnen. (Handelsblatt S. 28)

CHINA - Die Beziehungen der EU zu China befinden sich im Wandel, schreibt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Gastbeitrag. Die vor allem bilateralen Beziehungen haben sich zu globalen Beziehungen gewandelt, bei denen Zusammenarbeit mit einer manchmal offenen Konkurrenz Hand in Hand geht. Er fordert, dass in strategischen Bereichen eine übermäßige Abhängigkeit vermieden werden soll, indem Lagerbestände an kritischem Material aufgebaut und Lieferketten verkürzt und diversifiziert werden. (FAZ S. 8)

