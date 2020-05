HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis hält in der Corona-Krise an seinem Jahresgewinnziel fest. "Trotz der zunehmend herausfordernden Rohstoff- und Absatzmärkte bestätigen wir (?) die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20", sagte Konzernchef Roland Harings laut Mitteilung vom Freitag. Der Manager peilt damit im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr weiterhin ein operatives Vorsteuerergebnis von 185 bis 250 Millionen Euro an. Eine schwächer als bislang erwartete Entwicklung im Segment Flachwalzprodukte soll dabei durch die anderen Konzernbereiche ausgeglichen werden.



Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal bis Ende März stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Das operative Vorsteuerergebnis fiel zwar um 5 Prozent auf 60 Millionen Euro, hielt sich damit fast auf dem von Analysten erwarteten Niveau./mis/fba

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken