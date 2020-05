Erneut mehr als 200 Punkte abwärts ging es am Ende für den Deutschen Aktienindex. Doch bereits am frühen Nachmittag setzte eine Gegenbewegung ein, die dann noch einmal zur Fortsetzung kam. Wie stehen wir zum Start des letzten Handelstages dieser Woche? Trend-Tag mit Reversal Der Abwärtstrend setzte sich gestern bereits zur Markteröffnung fort und zeigte mit einem GAP auf der Unterseite an, dass hier weitere Abgaben folgen könnten. Das bärishe Szenario vom Vortag griff damit gleich zum Handelsstart ...

