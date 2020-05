The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA892329AT03 TOYOTA CRED.CAN.15/20 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0D2HT2 DEPFA ACS BK 05/20 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1B69 LB.HESS.-THR. IHS 16/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12T747 AAREAL BANK MTN S.237 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0775238982 WORLD BK 12/20 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA DE000DG4T572 DZ BANK IS.A608 BD02 BON EUR N

CA XFRA NZIFCDT007C3 INTL FIN. CORP. 13/20 MTN BD02 BON NZD N

CA QCIE XFRA US747525AD56 QUALCOMM 15/20 BD02 BON USD N

CA JEFF XFRA XS1069522057 JEFFERIES GROUP 14/20 MTN BD02 BON EUR N

